Al podcast One More Time, Lele Adani è tornato sulla vittoria della Coppa Italia con la Fiorentina e ha raccontato interessanti aneddoti.

“Vinciamo la Coppa Italia, siamo tutti contenti. Facciamo festa nello spogliatoio e portiamo questa Coppa in un ristorante di Firenze. La mettiamo in mezzo e tutti quanti, famiglie e amici, ceniamo. Si fa festa e si va avanti fino alle due, tre di notte. C’è superficialità nella gestione della Coppa. Io poi l’ho presa e l’ho portata a casa. Ho chiamato la mia amica e siamo stati a casa con la Coppa in mezzo a noi. Immaginati anche a livello di libido…