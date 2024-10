Adani: “Mai fatta la Bobo TV per business, accetterei di incontrare Vieri. Ma lui? Nasconde…”

Questa cosa è cambiata dentro di lui, non sentiva più il trasporto per la Bobo TV, non gli piaceva più così com’era. Tanto è vero che ha detto a Staffelli: “andava cambiato”. Se dovevamo cambiare, perché nessuno sapeva? Io ci sono sempre stato non per business, ma perché condividendo tra amici è nata una cosa unica. Se lui venisse da me ora e mi chiedesse di vederci, accetterei. Chi sono io per non andare? Sarei disponibile ad ascoltare, ma lui sarebbe disposto a fare altrettanto?”, si interroga l’ex difensore.