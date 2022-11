Adani: “Argentina non ha rispettato la gara. Critiche a Scaloni per questa scelta”

In diretta alla Bobo TV su Twitch, l’ex difensore Lele Adani ha parlato così del ko dell’Argentina all’esordio in Qatar

“L’Argentina ha peccato di rispetto della partita, pensava potesse essere tutto facile e scontato. Si è spenta col gol fatto su rigore da Messi, ha pensato fosse già fatta. Qui Scaloni di colpo non è all’altezza, non per i cambi, ma perché per dire ha giocato titolare il Papu Gomez”, le sue parole.