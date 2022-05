Adani: “Asllani? Per me più Inter che Milan nel suo futuro. Lautaro fortissimo ma…”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Daniele Adani ha parlato così di Inter-Empoli

"La forza emotiva di quella partita è stata incredibile. Walter Sabatini ha detto che l'Empoli gioca il calcio migliore in Italia. L'Empoli fa calcio, l'Inter l'ha approcciata bene e l'ha fatta bene nell'atteggiamento ma l'Empoli ha coraggio, è nettamente più debole ma cerca di fare gol. Ne ha fatti due e uno è stato annullato. Se l'Inter non fosse stata centrata nell'atteggiamento, avrebbe rischiato la fine di quelle partite col Sassuolo che poi non le riprendi più. L'atteggiamento giusto ha permesso alla squadra di Inzaghi di produrre tantissimo, ha fatto una grande partita".