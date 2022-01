Adani: “Atalanta e Inter fanno un calcio meraviglioso: 0-0 spettacolare. Bremer da top club”

Il pensiero dell'ex calciatore nella consueta diretta Twitch sulla 'Bobo TV' sull'Inter di Inzaghi e il difensore Bremer

Alessandro De Felice

Come di consueto in diretta su Twitch sul canale di Christian Vieri, la 'Bobo Tv', l'ex difensore dell'Inter Lele Adani ha trattato i temi caldi del campionato. Calcio giocato, ma anche calciomercato, con il nome di Bremer del Torino - accostato all'Inter - in primo piano:

"È uno dei migliori centrali della serie A, lui frena e imposta. Bremer avrà una buona carriera, oltre il Torino, e andrà in una grande squadra. Come centrale a 4, forte di questa crescita con Juric, può giocare in ogni top club. Lui legge la palla, è veloce ed è tecnico".

Adani poi analizza il pari a reti inviolate tra Atalanta e Inter:

"Lo 0-0 in Serie A più spettacolare da vedere. Un bellissimo calcio: nessun gol non per forza per demeriti ma anche per bravura dei portiere. Abbiamo avuto due prestazioni grandissimi, al di là di qualche errore. Sono state più le prodezze. Queste due squadre, in modo diverso, fanno un calcio meraviglioso"