Adani: “Barella segna e fa segnare, Dimarco da Nazionale: rispetto all’Inter di Conte…”

Le dichiarazioni a Rai Sport dell'ex difensore sui nerazzurri dopo il pareggio di ieri per 2-2 contro l'Atalanta

Così Lele Adani, ex difensore e ora opinionista, dagli studi della Rai ha parlato a 90° Minuto dell'Inter di Simone Inzaghi: "Barella si trova sempre nelle zone di campo giuste, dove riesce a essere creativo, decisivo, ispirato. Un anno fa fu il migliore con De Paul e Kessié, oggi recupera, costruisce e rifinisce, segna e fa segnare. Gioca 90' equilibrati, è maturato. I tanti gol? L'Inter è una squadra che gioca bene, libera. Ora deve dare continuità al lavoro di Conte aggiungendo varietà di gioco anche con i cambi. Ad esempio c'è Dimarco che per me è da Nazionale", riporta TMW.