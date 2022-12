Adani: “Bobo TV non è solo il commento di Cassano: vi racconto come è nato tutto”

Ospite al podcast ‘Passa dal BSMT’, l’ex difensore Daniele Adani ha parlato così della nascita della Bobo TV: “Abbiamo tanto tempo noi, possiamo parlare un’ora di un calciatore. La gente riconosce la qualità dei contenuti che è massima. Molte volte i programmi televisivi su sport possono annoiare, perché si ha poco da dire. Io sono stupito di quanto tempo la gente ci ascolti, per 3 ore di fila, 15/20mila persone. Più quelli che ascoltano i giorni dopo nei vari canali. C’è la cosa che dà il titolo e incalza, l’analisi critica, ma anche come gioca il Villarreal per dire, le scelte, le storie. Abbiamo il tempo di essere noi stessi. Nessuno rimarrebbe 3 ore per il commento forte di Cassano, ma perché c’è contenuto.