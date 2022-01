Adani su Calhanoglu: “All’Inter la sua versione migliore da quando è in Italia. All’inizio…”

Intervenuto alla BoboTV, Daniele Adani ha parlato così di Calhanoglu, diventato ben presto un punto di riferimento di Inzaghi

"Prima ha avuto un mese di adattamento direi naturale, poi è stato uno dei giocatori più importanti. Sta giocando, segna e fa segnare. A volte alleggerisce Brozovic e il turco palleggia ad inizio azione, sta facendo molto molto bene. Calhanoglu, dopo un mese e mezzo, ha messo il suo bollino e il terzo posto nel centrocampo con Barella e Brozovic non è più in discussione. All'inizio era un po' incerto Calhanoglu, da quando ha preso la titolarità poi l'Inter ha cambiato passo ed è diventata quella di ora, non fermandosi più. Ora anche Dumfries sta facendo bene beneficiando del lavoro della squadra. E Calhanoglu, questo Calhanoglu, non lo si è visto neanche al Milan, è il migliore Calhanoglu da quando è in Italia".