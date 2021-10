Adani: “Caso Vlahovic, Firenze rischia di spaccarsi a metà. Ora Italiano deve…”

Le dichiarazioni alla Bobo TV su Twitch dell'ex difensore su quanto accaduto a Firenze con l'attaccante serbo

In diretta alla Bobo TV su Twitch, l'ex difensore Lele Adani, ora opinionista, ha parlato così del caso Vlahovic: "A Firenze tutta la piazza rischia di spaccarsi a metà. Chi vorrà che Vlahovic vada in tribuna e chi invece lo reputa il più forte. I tifosi si dividono perché ragionano di pancia, Firenze è così. E adesso toccherà ad Italiano tenere la barca in equilibrio. Perché poi se cala il rendimento dei risultati ne va di mezzo tutta la squadra anche dopo un’annata molto buona, rivolta al futuro. Questo è un intoppo che non ci voleva, per questo Commisso ha sbagliato”.