Adani: “I 5 cambi fanno la differenza, chi sa usarli come Inter e Milan…”

Ecco le dichiarazioni dell'ex difensore, ora opinionista per Rai Sport su 90° Minuto, sulle cinque sostituzioni in Serie A

A 90° Minuto su Rai Sport, Lele Adani ha parlato così delle cinque sostituzioni in Serie A: “I 5 cambi? Stanno facendo la differenza in Serie A e nel calcio, chi sa utilizzarli mette dentro metà squadra fresca, 5 su 10 di movimento. Puoi ribaltare la partita, come il Milan nelle ultime due, come l’Inter ieri con l’Atalanta per esempio. Si resterà coi 5 cambi? Assolutamente, per me stiamo già vedendo che chi li sa utilizzare ha benefici, chi no rimane in ritardo”.