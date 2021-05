Adani: “Inter ha margini, Conte pronto a misurarsi con sé stesso in Europa”

Le parole dell'opinionista: "Conte è forte e deciso quando traccia la strada ed ha la capacità e la bravura di farsi seguire"

Lele Adani , ex calciatore e oggi commentatore Sky Sport, ha concesso un'intervista ai microfoni della conduttrice Marialuisa Jacobelli. Queste le parole dell'opinionista sul momento dell'Inter: "Il lavoro fatto è talmente grande e fatto in poco tempo, sfruttando anche il lavoro di Spalletti, che sarebbe un peccato per una società che è tornata ad ottenere un successo prestigioso, importante e meritato interrompere un percorso. L'Inter ha fatto tanto ma ha ancora margini di crescita: Conte è la persona più adatta e più pronta a misurarsi con sé stessa in Champions League .

E' questione di stabilire programmi e lavorare in un'idea comune: e come ha dimostrato negli anni la Premier, che è migliorato non solo coi soldi ma con le idee, Conte ha portato idee. Spesso sembra non esserci uniformità di intenti quando si parla di Inter, ma devo dire che Conte è forte e deciso quando traccia la strada ed ha la capacità e la bravura di farsi seguire. Quando si va verso una direzione giusta cambiarla è un po' come ripartire, sconfessare quello che si è fatto e rimettere in discussione tutto il percorso sicuramente giusto".