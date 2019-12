Adani: “Inter, De Paul si sposa bene nel sistema di Conte. Esposito? Stasera…”

Presente negli studi di Sky Sport, Lele Adani ha parlato di Inter-Genoa a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara. Queste le parole dell’ex giocatore: “Se De Paul è un profilo da Inter? Sì, lui negli anni ha messo la qualità dentro una grande quantità. Lui nasce come esterno, in Italia è diventato una mezzala totale e si sposa bene nel sistema di Conte. Esposito? È un ragazzo che ha colpi, che ha fame. Secondo me è un giocatore che può essere decisivo in alcune situazioni. Stasera è un test importante“.

(Sky Sport)