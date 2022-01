Adani: “Dybala? Fossi nella Juve lo rinnoverei. E per me rinnova. Vlahovic…”

Intervenuto alla BoboTV su Twitch, Lele Adani ha detto la sua sul futuro di Paulo Dybala e di Dusan Vlahovic

"Secondo me Dybala rinnova. Fossi nella Juve lo rinnoverei. La Juve ha una rosa forte, non va perso poi Dybala. Deve migliorare il gioco, l'indice di gol, prendere Vlahovic è interessante per la Juve, non so per Vlahovic però. Detto che tutti i giocatori sono cambiabili".