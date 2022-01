Adani: “Dzeko in un mese ha fatto dimenticare Lukaku. Dumfries non sarà Hakimi ma…”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Lele Adani ha detto la sua su Inter-Venezia

"Dzeko fa la differenza, se la gente non capisce che lui fa la differenza.... Tutte le squadre a turno hanno difficoltà tranne l'Inter. Dal 21 novembre, dopo il gol di Zielinski, le ha vinte quasi tutte tranne Bergamo. Accade che dentro una partita sporca, dove c'è l'avversario tosto, quando giochi contro il chiuso e non sei brillante, puoi subire qualche contropiede. Il risultato è venuto, non possiamo dire che non è stato meritato. Il Venezia è stato bravo a portarla fino alla fine. L'Inter cambia la metà dei giocatori di movimento e Dimarco e fa meglio di Bastoni, Vecino in 13' ha fatto la differenza. Sanchez non parliamo, Vidal e poi Dumfries che non potrà mai essere Hakimi o Cancelo ma sta facendo bene. La palla è dosata bene, il gol poi va fatto ma il cross è di qualità. L'Inter ha una consapevolezza e conoscenza di cose da campo che sa che fino all'ultimo secondo di gara è aperta. C'è una crescita collettiva e individuale. Inzaghi toglie Barella, Lautaro, Brozovic e Bastoni. E non è che i singoli stiano facendo male. Dzeko? In un mese ha fatto dimenticare Lukaku. Diciamo la verità. Adesso è facile dirlo. Dzeko l'ha fatto dimenticare in un mese. E Dzeko è un valore aggiunto".