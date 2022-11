Adani: “Dzeko giocatore superiore, è all’apice della carriera. Mi stupisce per…”

Lele Adani, durante la puntata di questa sera della "Bobo TV" in onda su Twitch, ha parlato di Edin Dzeko in termini entusiastici: "Dzeko mi stupisce ogni volta per l'atteggiamento. Non si scoraggia, non si arrabbia, è sempre focalizzato sulla cosa giusta da fare, non si tira mai indietro, è sempre disponibile, ha sempre un atteggiamento positivo. Non sta a speculare sulla carriera che ha avuto. Se c'è da andare a corre in bandierina lo fa, se c'è da prendere botte lo fa, sa anche che il suo corpo è predisposto a prendere colpi. Non si lamenta, lo vedo veramente un giocatore superiore, e secondo me è all'apice della carriera. Giroud è importante per il Milan, ma fa molte meno cose rispetto a Dzeko, offre meno".