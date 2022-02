Adani: “Firmino? Gol alla Dzeko, non è casuale. Poi è iniziato il gioco delle colpe ma…”

Intervenuto alla BoboTV, Daniele Adani ha commentato così il KO dell'Inter contro il Liverpool in Champions League

"Calhanoglu ha preso la traversa e il Liverpool ha fatto due gol: il riassunto è questo. Gli attaccanti dell'Inter non hanno capitalizzato quello che si era costruito, le potenziali occasioni sono rimaste tali. Per giocatori di quel calibro, c'è stata l'opportunità di capitalizzarle. Dzeko e Lautaro hanno perso i duelli con i difensori del Liverpool. Alisson ha fatto 0 parate, già questo riassume l'indice di pericolosità dell'Inter tolta la traversa. Mané, Salah e Diogo Jota però non hanno quasi mai calciato in porta, tolto il mezzo tiro di Salah. Una partita in equilibrio non significa che la più forte merita e vince sempre. Il Liverpool però vive per queste partite, si sentiva che la partita poteva andare nel modo in cui è andato. Firmino? Quello è un gol che può far Dzeko, non è un caso che va fuori dal primo palo e finisce là. Poi inizia il gioco delle colpe, va bene. Lo status poi viene fuori agli Ottavi".