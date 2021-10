Adani su Gabigol: “In Italia è passato per un clown ma è giocatore vero”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Lele Adani ha parlato così di Gabigol, a segno con il Brasile

"Gabigol è passato per un clown in Italia. Sarà merito di Tite e che giocando lì nel campionato brasiliano è sereno, ha ammesso anche lui che non era pronto quando era in Italia. Gabigol è un giocatore decisivo lì, nettamente. Tite lo chiama, non è che regala ma chiama chi merita".