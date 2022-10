Adani sul gol di Lautaro al Camp Nou: “Garcia? Neanche in terza categoria difendono così”

"Lautaro ha fatto un gran gol al Camp Nou ma Eric Garcia, ragazzi, non è all'altezza. Sul gol di Lautaro, Garcia fa una cosa... In terza categoria non fanno un errore così, non puoi dare spalle al pallone e guardare solo l'avversario, se il pallone sbatte sulla schiena? Arriva un altro e va in porta. Lautaro controlla e orienta lo stop a tagliarlo fuori, Garcia gli tira un calcio ma Lautaro segna. La lettura di quella palla non è di quel livello ma non è neanche in Serie A".