Adani: “Soldato Gosens, il suo riscaldamento mi ha impressionato: vi racconto”

In diretta alla Bobo TV su Twitch, l’ex difensore Lele Adani ha parlato così del momento dell’Inter: “Sanchez col suo gol in Coppa Italia ha mandato l’Inter in semifinale. Sanchez ha deciso la Supercoppa Italiana. È uno che vive di questi momenti.

Io nel secondo tempo ho guardato solo Gosens, come si riscaldava. Ha fatto 35 scatti prima di entrare, andava a due mila. Non sorride, non parla, era già in campo nel riscaldamento. Per lui Inter-Salernitana era già la partita della vita. La prestazione l’ha fatta scaldandosi. Esulta come se avesse fatto gol lui e mentre gli altri si abbracciavano, è tornato nella sua metà campo come un soldato. Un atteggiamento… è veramente un grande acquisto per gamba, tecnica, serietà. 10 gol e 10 assist, è un giocatore così. Ha fatto l’assist al debutto. Gasp non lo vedeva benissimo all’inizio, ma è incredibile”.