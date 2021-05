Adani: “Hakimi devastante. Barella, salto dopo il lockdown. Conte capace di…”

Le parole dell'ex difensore dell'Inter, Lele Adani, in diretta su Twitch sul canale di Christian Vieri, la Bobo TV

Daniele Adani , ex difensore dell' Inter , ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta su Twitch nel consueto appuntamento con il canale di Christian Vieri , la Bobo TV.

"Roberto De Zerbi, che in Serie A avrebbe fatto comodo a 20 squadre su 20, va allo Shakhtar. De Vrij? Inter miglior difesa e lui perno centrale. Hakimi è stato veramente devastante. Al primo anno in Italia ha fatto 8 gol. Kessié? Se lo metti come miglior giocatore del campionato non sbagli. Barella? Vi ricordate quando l'Inter a Dortmund perde cosa dice Conte? Dopo il lockdown, tra giugno e luglio, inizia la sua nuova vita. Fa bene in Europa e quest'anno continua quanto fatto l'anno prima. Il salto l'ha fatto dopo la pausa. Serviva il tempo per ambientarsi. Quando vinci lo Scudetto con una continuità del genere, meriti il premio di migliore".