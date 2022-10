Adani: “Inter in crescita. Acerbi acquisto funzionale, ma solo nel ruolo di de Vrij”

Daniele Adani, nel consueto collegamento con la "Bobo TV", ha analizzato i temi principali di Fiorentina-Inter: "Sulle cose positive vedo l'Inter dell'anno scorso. Quando va ad attaccare, quando cerca di costruire, le combinazioni, secondo me si vedono cose dei tempi d'oro dell'Inter. Lo scorso anno per qualità di gioco è stata la squadra migliore. Rivedo quell'atteggiamento. Oltretutto sta facendo queste cose senza Lukaku e Brozovic, sappiamo quanti siano fondamentali per esperienza, status, leadership. Chiaramente c'è da trovare stabilità nelle due fasi: una squadra evoluta e consapevole le trasforma in una. Queste due partite così diverse tra fase offensiva e fase difensiva non sono da grande squadra. L'Inter deve perfezionarsi e crescere, il suo obiettivo è il primo posto".