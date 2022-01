Adani: “Inter, dopo l’arrivo di Gosens c’è una cosa che non può mancare”

L'ex difensore nerazzurro ha parlato della corsia mancina nerazzurra che si arricchisce ulteriormente con l'arrivo del tedesco

Lele Adani, nel corso dell'ultima live sulla Bobo TV, ha commentato l'arrivo di Robin Gosens alla corte di Simone Inzaghi. Per l'ex Inter, il tedesco non dovrebbe escludere la permanenza di Ivan Perisic. Queste le sue considerazioni: "Gosens è il quinto tradizionale, i suoi numeri sono ripetuti negli anni. Quello che non può mancare però è il rinnovo di Perisic: è unico, è un attaccante. Voi pensateci: se li tieni tutti e due, tu in certe partite in Italia, li puoi far giocare insieme con Perisic a destra. Quando l'Inter attacca, non serve un quinto alla Darmian: Perisic può rientrare pure sul mancino e ragiona da punta. Gosens è una doppia chiamata giusta: puoi diversificare la proposta. La chiamata è straordinaria".