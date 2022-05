Adani: “Inter, contro l’Udinese una consapevolezza. Fra Empoli e Cagliari…”

L'ex difensore nerazzurro analizza le ultime giornate di campionato: "Niente pronostici, è pericoloso farli"

Fabio Alampi

Daniele Adani, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sulla volata scudetto: "Niente pronostici, questo campionato ci ha insegnato che è pericoloso farli. Il Milan dopo il derby perso in Coppa Italia è andato subito sotto con la Lazio, ma ha avuto la forza, lo spirito di non mollare. La squadra di Pioli è calata nella proposta di calcio, ma in due anni e mezzo ha dimostrato di avere grandi valori morali: ha sempre reagito ai momenti di difficoltà. Al contrario, l'Inter era uscita dalla "crisi" di febbraio ritrovando il gioco, ma a Bologna è mancata nell'atteggiamento dopo il pareggio di Arnautovic. Il clamoroso errore di Radu che è costato il ko non è un episodio isolato, ma figlio di un'ora giocata male, senza la concentrazione e la pazienza necessaria".

Come risponderà l'Inter a Udine?

"Con la consapevolezza di chi sa di essere forte e di aver fatto un percorso di lavoro, iniziato addirittura con Spalletti e proseguito con Conte e ora Inzaghi. L'Udinese è in un gran momento di forma, ma l'Inter deve sentirsi sicura della propria superiorità: una nuova battuta d'arresto dopo Bologna sarebbe deludente".

I nerazzurri giocheranno in anticipo nel turno successivo. A San Siro contro l'Empoli.

"Avversario cui mostrare rispetto per i valori che esprime: club con più italiani e che ha lanciato più giovani in Serie A. L'Empoli non ha, sulla carta, più obiettivi, ma dopo un girone di ritorno complicato, ha ritrovato il suo calcio sbarazzino e la vittoria sul Napoli ha ridato entusiasmo. Ecco perché sarà una gara in cui non deve mancare il rispetto, altrimenti può diventare rischiosa".

Inter a Cagliari, dopo la finale di Coppa Italia con la Juve.

"Trasferta da affrontare con lucidità e non solo per la gestione delle energie dopo la finale. Il Cagliari si giocherà la salvezza, sarà una partita dal forte contenuto emozionale, ma l'Inter non deve farsi trascinare e restare lucida".

Ultimo turno in contemporanea: Milan in casa del Sassuolo, Inter a San Siro con la Samp.

"Ai rossoneri occorrerà freddezza, perché il Sassuolo quando è in giornata ti obbliga anche a soffrire. Devi restare freddo nella gestione, evitare di sovraccaricare le fasi della partita. Se l'Inter, invece, si giocasse lo scudetto con la Samp, punterei sulle individualità dei campioni. I Perisic, i Lautaro e via dicendo avrebbero l’occasione di griffare il tricolore e non se la lascerebbero sfuggire".