Adani: “Inter, sta mancando la fame di Conte. La prima cosa da recuperare è…”

Lele Adani dice la sua sull’inizio di stagione dell’Inter. In diretta su Twitch alla Bobo TV, l’ex difensore e ora opinionista ha parlato così dei nerazzurri di Simone Inzaghi: “Nella partita, ai grandi livelli, la prima cosa da recuperare è stare dentro la partita quando non è brillante e non può permetterselo. L’Inter deve essere più dominante, non ha quella fame di Conte che la porta a infierire, si sentiva di più l’odore del sangue l’anno scorso”.