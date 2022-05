Coppa Italia, Adani: “Inter, atteggiamento sbagliato dopo l’1-0. Juve? 0 tiri in 50′”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Daniele Adani ha parlato così della finale di Coppa Italia

"L'Inter ha avuto un atteggiamento sbagliato dopo l'1-0, si è rimessa nei 30 metri per scelta perché è quello che si critica spesso della Juventus. Ha approcciato dominando, dopo il gol non ha più giocato. La Juve ha giocato perché costretta ed è sbagliato. Perché l'Inter smette di giocare quando è andata sopra? Chi giocava raccoglieva, chi rinunciava, subiva. La Juve è una squadra forte ma negli ultimi 50' non ha calciato in porta. Se ti chiami Juventus e non calci in porta, devi farti delle domande".