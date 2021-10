Adani: “All’Inter manca la tenuta nei 90′ contro le big. Non dimentichiamo che…”

Le parole dell'ex calciatore: "L'Inter contro squadre forti in campionato, Atalanta e Lazio, non ha vinto e non ha vinto neanche in Champions League"

Intervenuto negli studi di 90esimo Minuto, programma di Rai Sport, Lele Adani, ex calciatore, ha commentato così la sconfitta dell'Inter ai danni della Lazio: "Conte più di Inzaghi dava la tenuta nei 90'. L'Inter contro squadre forti in campionato, Atalanta e Lazio, non ha vinto e non ha vinto in Champions League: è partita bene, ha giocato frazioni di partite buone. Per me poteva vincerle tutte e quattro ma non ne ha vinta nessuna perché la partita si gioca 90 minuti: quello che manca è la tenuta contro avversari forti. L'Inter non dimentichiamo che ha lo scudetto sulla maglia".