Adani: “All’Inter nessuno ha i colpi di Sanchez. Talmente forte che…”

Le considerazioni dell'ex nerazzurro a proposito del cileno arma in più per Simone Inzaghi anche a gara in corso col Torino

Daniele Vitiello

Alexis Sanchez è sicuramente una delle armi in più di Simone Inzaghi nell'Inter di oggi. Ne ha parlato anche Lele Adani, presente negli studi di Rai Sport: "Sanchez non è mai stato sicuro della sua permanenza, anche per volontà sua. E' talmente forte, che reclama spazio, ma il problema sono stati gli infortuni. Quando ha giocato ha sempre fatto bene: grandi partite, ma poche. Ha colpi che nessuno nell'Inter ha".