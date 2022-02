Adani: “L’Inter si è paralizzata senza volerlo. Il Milan ha detto che non è morto”

Durante la Bobo Tv, l'ex difensore dell'Inter Lele Adani ha detto la sua sul derby di sabato sera tra l'Inter e il Milan

"Inter-Juve, Inter andata in vantaggio poi ha rinunciato a giocare, fu uno schifo quella partita. Gli ultimi 20' del derby senza volerlo l'Inter era diversa da quella con la Juve. Come idea non ha scelto di contenere l'Inter, non è stata più pericolosa, il Milan non ha fatto tanto ma c'era con lo spirito. Per l'ennesima volta ha voluto dire che non è morto. Nettamente inferiore parlando di valori, ma il Milan ha dimostrato di crederci. L'Inter si è paralizzata senza volerlo. 4 dei 5 cambi che ha fatto Inzaghi hanno vinto la Supercoppa. Ora è colpa di Sanchez, Vidal non è entrato bene, ma con la Juve i cambi andavano bene. Grande partita dell'Inter, ma poi si è un po' fermata".