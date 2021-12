Adani: “Inter perfetta, non ci sono difetti. Addirittura Dumfries…”

Le parole dell'ex nerazzurro a proposito della squadra di Simone Inzaghi campione d'inverno in Serie A

Ospite di Rai Sport, Lele Adani è tornato sui meriti dell'Inter in questa prima parte di stagione. Ha sottolineato l'ex nerazzurro: "Non è solo questione di gol subiti, l'Inter in questo momento è perfetta. Addirittura Dumfries, che era quello più indietro, è stato trascinato ed è diventato uomo di rendimento. Non ci sono difetti nel semestre nerazzurro".