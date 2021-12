Adani: “Inter, base di Conte ma Inzaghi ha aggiunto. Sanchez? Neanche sotto tortura…”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV su Twitch, Daniele Adani ha parlato così di Inter ma anche di Alexis Sanchez

"Sanchez ha fatto la differenza l'anno scorso, quando è stato impiegato e disponibile. Neanche sotto tortura può essere in discussione, non capisco se siano dei messaggi celati".

"Sulla base di Conte, Inzaghi ha aggiunto. C'è creatività, sorpresa, letture, baricentro. C'è la mano di Inzaghi, ora l'Inter è talmente consapevole che si concede il lusso di non dico scherzare ma ora sceglie come concludere. Ora è talmente consapevole che quasi genera nuove soluzioni. Le scopre giocando, è un grandissimo pregio. 20 giorni fa, al gol di Zielinski, l'Inter era a -10 dal Napoli. Ieri è andata davanti da sola, l'Inter è la squadra che gioca meglio. Mai più primato è meritato, l'Inter era allineata a Milan e Napoli anche quando era sotto di 7 punti. Hanno fatto fatica a trovare l'altra mezzala, adesso quasi partono da Calhanoglu. E' un ritornello con Barella e Brozovic, stanno bene insieme. Non mi aspettavo che raggiungesse il primo posto con uno stile e forma riconoscibili e così meritatamente, complimenti. Ci sono state tante più cose di quelle che prevedevo all'Inter".