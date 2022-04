Adani: “Inter, risultato pesantissimo. Inzaghi? Sto alla finestra: ecco perché”

Intervenuto durante la Bobo TV, Lele Adani, ex calciatore, ha parlato così di quanto accaduto in Juventus-Inter di ieri sera

Marco Astori

Intervenuto durante la Bobo TV, Lele Adani, ex calciatore, ha parlato così di quanto accaduto in Juventus-Inter di ieri sera: "La Juventus non meritava di più, meritava di vincere nell'analisi complessiva della partita per atteggiamento, occasioni e agonismo. L'Inter non ha mai fatto nulla se non difendersi e lavorare sul corpo a corpo, rispondendo alla grande: Skriniar e D'Ambrosio hanno fatto una grande partita, Bastoni, Barella, Brozovic e le due punte no. Dei cinque centrocampisti è stato Dumfries: ora ti dà energia, si fa vedere, si è procurato il rigore.

Nell'Inter che è calata e che ha pochissima qualità, la Juventus è andata sopra con le sue armi: mi vanno bene se c'è sinergia. Ieri la partita l'hai guardata a livello emozionale: è impossibile non ammettere che la Juve meritasse la vittoria. L'Inter si è procurata un rigore su un errore palese della Juve, ma la Juve meritava la vittoria. Non è che l'Inter non ha sputato sangue per ottenere la vittoria: non è facile vivere tanto tempo della partita nella tua area e uscire indenne. C'è differenza tra l'ottenuto e il meritato: è pesantissimo come risultato, ma la Juve meritava.

Inzaghi? Sono andati via in quattro, era difficile: Inzaghi ha fatto meglio del previsto, in poco tempo ha preso primo posto con un gioco fantastico. Ora c'è troppa differenza tra quei mesi e adesso: questa differenza non può non portarti ad un punto di domanda. E la risposta non ce l'abbiamo: Inzaghi è un buon allenatore, ma siamo ancora certi del livello e delle risposte che avremo? Io mi metto alla finestra se mi fa vedere che la guida è sicura e se dimostra che è giusto ripartire.

Inzaghi ha dato e mi deve far vedere: è giusto avere il dubbio sullo status, lui si è messo alla prova. Se lui mi fa vedere di essere quello dell'andata, vuol dire che ha ridato fiducia e ha la squadra in mano. Io voglio aspettare queste partite: evidente il lavoro ma anche il calo. Il finale del derby è stato un viatico importante: voglio capire serenamente se riprende in mano la situazione e mi fa vedere quel calcio riconosciuto da tutti".