Adani: “Inter scarica, partite mentalmente difficilissime. Richiamare Lukaku limitativo”

L'ex difensore, durante la Bobo Tv, ha parlato dei problemi dell'Inter sconfitta a San Siro dal Sassuolo

"La connessione tra Conte e Lukaku è stata l'arma per il biennio dell'Inter. Fino all'altro ieri l'Inter faceva un bel calcio, ora deve richiamare Lukaku, mi sembra molto limitativo. Ieri ti accorgi che manca Lukaku. L'Inter le ultime partite non le ha mai vinte dominando. Tante volte l'Inter ha trovato la giocata decisiva di altri. Penso che l'Inter dal 9 gennaio in 40 giorni ha giocato partite a livello energetico mentale difficilissime, partite di un certo livello, ieri si è vista una squadra scarica soprattutto all'inizio. Nessuno predica some Brozovic, il sacerdote. È fondamentale, ma se gioca Barella con Gagliardini non devi per forza soccombere. Ci può essere un appannamento, nelle due aree l'Inter sta stentando. Milan benissimo, Inter e Napoli bene, Juve male".