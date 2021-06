Adani: “Inter, Mancini mi voleva ma ero all’inizio di un altro percorso. Quella semifinale…”

Intervistato dal magazine MOW, Daniele Adani ha rilasciato una lunga intervista tra calcio e vita privata: le sue parole

Intervistato dal magazine MOW, Daniele Adani ha rilasciato una lunga intervista tra calcio e vita privata, tra aspetti intimi e più conosciuti. Non sono mancati tanti aneddoti anche a tinte nerazzurre, a cominciare dalla trattativa per il ritorno a Milano in qualità di membro dello staff di Roberto Mancini durante il secondo capitolo dell'attuale ct sulla panchina dell'Inter:

Mancini quando è ritornato all’Inter ti ha chiesto di diventare suo secondo ma tu hai detto di no.

«Ero all'inizio di un percorso da commentatore che sento ancora mio, era un percorso da vivere».

Attualità: perché Massimiliano Allegri non è stato chiamato da nessuno?

«Onestamente non lo so, posso dirti che dopo due anni in cui è stato fermo, non mi dispiacerebbe rivederlo presto in panchina, magari in Italia, perché credo che sia il campionato giusto per lui, al di là di quello che è successo tra di noi».

Tu eri nell’Inter quando il Milan andò in finale di Champions dopo un derby…

«Ero infortunato. E infortunati con me in tribuna, pensa un po’, c’erano pure gli altri della BoboTv, Ventola e Vieri. Nicola era fuori da diversi mesi, Bobo si era infortunato al quarto di finale a Valencia e io mi ero operato due giorni prima per una ernia che mi era uscita sempre durante la partita di Valencia. Siamo andati fuori con due pareggi su due, furono partite brutte. E Milano io non l’ho mai vista così tesa come in quelle settimane lì. Mi ricordo ancora il caldo che c’era. Era maggio ma sembrava agosto. La città era ovattata e in attesa del ritorno è stata ammutolita dalla tensione per sei giorni».

