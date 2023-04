Adani: “Inzaghi non più credibile nel mondo Inter. La squadra sente che è delegittimato”

L'ex difensore ha analizzato la crisi di risultati della squadra nerazzurra, sconfitta anche sabato contro la Fiorentina

Fabio Alampi

Daniele Adani, durante la puntata odierna della Bobo TV, ha parlato delle difficoltà dell'Inter: "L'Inter ha perso 4 delle ultime 5 in campionato, 10 in totale. Il bilancio momentaneo è abbastanza grave. Questa squadra, nelle ultime 3 partite, ha tirato 62 volte in porta, facendo un solo gol e su rigore. Sono tutte situazioni che riconducono alla guida tecnica. La colpa non è certamente solo di Inzaghi. La squadra sente che l'allenatore è delegittimato. L'anno prossimo l'Inter non sarà guidata da Inzaghi. Quando vedi che ormai il piano gara è lo stesso, probabilmente non c'è più quel fuoco sacro necessario, quell'atteggiamento, per far sì che tu fortifichi la sua posizione. Ecco perchè è già in discussione. Il punto è: finirà quest'anno?

Lukaku con il Belgio fa 3 gol, qui fa fatica a calciare in porta, Mkhitaryan quella palla la deve dare. Barella è un caso da analizzare bene: non è più così perfetto o credibile nelle sue prestazioni, e anche lui è più umorale. Se adesso vedi l'Inter, singolarmente e collettivamente, ti viene da fare questa domanda: quanto è migliorata? La risposta è che è decresciuta, è calata. La forza e l'orgoglio della squadra mi portano a calciare 62 volte in porta, ma l'atteggiamento, la fiducia... Mettere in discussione il quarto posto è grave, loro lo sentono questo. Ci sono delle situazioni che in questo momento danno fastidio, e limitano. Le performance non arrivano, i contratti non sono stabili, il futuro è incerto, l'allenatore non ci sarà: fate voi. Per avere una reazione, caratteriale e non certo tecnico-tattica, è normale che la società valuti una situazione più drastica. L'Inter può non vincere la Coppa Italia, può perdere con il Benfica, ma non può arrivare quinta".

"Sento che nel mondo Inter, societario, di piazza e di squadra, Inzaghi non è più credibile. Siamo già andati oltre, e mi dispiace anche. La mia sensazione è che Inzaghi non sia più così credibile, e non guardando a luglio. Già qualche volta si è arrivati vicini e c'è stato un riscatto. La società deve dare un segnale di forza se vuole continuare con Inzaghi, e mi risulta che oggi sia stato dato un segnale di riconferma. Si diceva che non giocava mai con le 3 punte, ma come vengono serviti? C'è improvvisazione, da quando sono entrate le punte l'Inter non ha più calciato. Chi ha rinnovato il contratto a Inzaghi dopo che ha perso lo scudetto? Inzaghi è monocorde, giocherà sempre 3-5-2, ma in rosa non ha un trequartista e una punta esterna: come può fare 4-2-3-1? Questa squadra ha dei difetti, e non solo per colpa di Inzaghi. Questa squadra è stata costruita così, e questo modo di leggere il calcio non dipende solo da Inzaghi, ma da chi l'ha preso, chi fatto il mercato e chi l'ha rinnovato".