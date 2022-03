Adani: “Juve punta lo scudetto, non può dire obiettivo 4° posto. In estate Allegri…”

Alla Bobo TV su Twitch, l’ex difensore Lele Adani ha parlato così del momento della Juventus in chiave scudetto

Alla Bobo TV su Twitch, l’ex difensore Lele Adani ha parlato così del momento della Juventus: “La Juve non può pensare di arrivare quarta e non può dichiararlo. Avete sentito Cherubini e Dybala? Il lavoro fatto non è completo, la Juve punta allo scudetto e basta. In estate Allegri lo aveva anche detto.