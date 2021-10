Adani: “Juventus senza capo né coda, sconfitta grave. Già contro l’Inter…”

Le parole dell'ex calciatore e opinionista negli studi Rai dopo la sconfitta dei bianconeri col Sassuolo

Lele Adani ha criticato duramente l'operato di Massimiliano Allegri dopo Juve-Sassuolo di ieri pomeriggio. Queste le sue considerazioni negli studi di Rai Sport a proposito dei bianconeri: "Per la Juventus la stagione non è cominciata, non ha né capo, né coda. Non mi stupisco del grave risultato contro il Sassuolo, perché già contro l'Inter era stata completamente rinunciataria e ha trovato il pareggio grazie all'ingenuità di Dumfries. Se vuoi solo speculare, vivi sempre in bilico e questa mentalità non testimonia grandezza".