Adani: “Juventus, fallimento societario e calcistico. Allegri? La sua comunicazione…”

Intervenuto su Twitch sulla BoboTV, Daniele Adani ha commentato così il KO della Juventus contro il Villarreal

"A me girano i coglioni, molto, che la Juventus è andata fuori. Mi dà fastidio, partendo dalle analisi di sabato dopo la Sampdoria, perché pensavo potesse farcela. Sono d'accordo quasi al 100% con quello che ha detto Allegri, la sua visione di calcio la conosciamo tutti, la sua comunicazione del calcio la conosciamo tutti. L'approccio della Juve è stato buono, aggressivo, serio. Il gioco non mi è dispiaciuto per il primo tempo, la giocata di Vlahovic mi ha fatto vedere il miglior Van Persie. Ma non è sufficiente, siamo dispiaciuti, mi girano i coglioni perché la Juve è uscita. Emery, ad un certo punto della partita, ha fatto le mosse giuste e sfrutta 15' di Moreno per fare le giocate giuste. Non si può parlare di maledizioni. E non si può dimenticare il match d'andata. L'insuccesso della Juve è palese, è grave. Da settembre ad oggi, nonostante Vlahovic, la Juve è migliorata poco, troppo poco. Ed è un fallimento, societario e calcistico, tecnico".