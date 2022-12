Adani: “L’Argentina ha dominato in lungo e in largo. Messi di altra categoria”

Le parole dell'ex calciatore attualmente opinionista Rai Sport in Qatar per il mondiale che finisce oggi

Lele Adani, ospite di Rai Sport, ha parlato di quanto accaduto nel primo tempo della finale Mondiale tra Argentina e Francia. Questo il suo parere sull'albiceleste che al momento conduce per 2-0: "L'Argentina ha dominato in lungo e in largo. Ha costruito da dietro, messo in mostra i giocatori migliori: uno su tutti Di Maria, mentre Messi fa parte di un'altra categoria".