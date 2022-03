Adani: “Lautaro non è forte, di più. E c’è questa cosa da sottolineare”

Alla Bobo TV su Twitch, l’ex difensore Lele Adani ha parlato così di Lautaro Martinez, autore ieri di una tripletta contro la Salernitana

“Lautaro non è forte, è fortissimo secondo me. C’è una cosa da sottolineare: i movimenti del Toro sono tutti decisivi. Per me Lautaro ha meno killer instinct di Aguero, ma la somiglianza c’è tra i due”.