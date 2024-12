"E' stata una partita dove non hai mostrato grandezza perché, pur facendo delle rotazioni, ha fatto un'ottima Champions. Con onestà dobbiamo dire che la rosa dell'Inter può competere per andare avanti anche in Champions, l'analisi delle partite dell'Inter hanno prodotto risultati ma vanno viste, va vista con l'Arsenal, con lo Young Boys. Il bottino è buono, Inzaghi può sentirsi sicuro nel fare delle rotazioni e io non contesto le scelte perché non ho riscontro del lavoro in settimana. Però analizzo e vedo come li fa giocare. Valeva per la Juve, il Milan, la Roma e vale per l'Inter. Cerchiamo di fare analisi critiche sul come, indipendentemente dal chi gioca"