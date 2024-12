"La differenza tra Leverkusen e Inter? In panchina nel Leverkusen c'è un fenomeno, nell'Inter una pippa. Pippa no? Scarso allora. Tolto Wirtz, mi dite un solo giocatore del Leverkusen che giocherebbe nell'Inter? Forse Tah e magari Grimaldo. Alonso ha preso 4 gol dal Liverpool ma in Europa gioca, è un allenatore aperto a fare calcio come piace a noi, ad essere coraggioso e propositivo. Quando Bastoni dice che il Leverkusen è meglio del City dice una stupidaggine perché vuol dare grandi meriti al Leverkusen per dire che è più forte del City ricordando la grande partita fatta dall'Inter. Alonso è un allenatore straordinario, il nostro allenatore, della nostra squadra, stranamente nelle partite complicate mette Taremi che deve correre dietro al mediano a fare sportellate a destra e sinistra con uno tra Thuram e Lautaro"

"Così non si fa calcio in Europa, anche col City ha fatto una partita di contropiede. In Italia è talmente più forte che vince e sembra che domini e giochi bene. Inzaghi, lo ripeto, non è una pippa ma è un allenatore che non mi piace, non è buono. Ripeto sempre, forse sono palloso ma ha perso due scudetti, in Europa prende delle rumbe, è uscito con l'Atletico che è più scarso dell'Inter, il Leverkusen è molto più debole e questo vuol dire che Alonso è molto più forte di lui"