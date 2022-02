Adani: “Liverpool favorito ma l’Inter può metterlo in difficoltà in due modi”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Lele Adani ha detto la sua su Inter-Liverpool: "Barella grave perdita ma l'Inter gioca"

"Liverpool favorito ma l'Inter può renderla difficile in due modi: giocando il suo calcio, dato che il Liverpool giocherà, bisogna prepararsi alle spalle dei loro esterni di difesa, Alexander-Arnold e Robertson sono la coppia più forte d'Europa e fanno le ali. Il Liverpool gioca in avanti, Klopp si scopre. L'Inter deve trovare un modo dove contrattaccare ma l'Inter arriva a tirare in porta con tutti i suoi effettivi. Barella è una grave perdita, tolti i tre centrali forse ma calciano poi tutti in porta. Sarà una bella partita, lo spettacolo ai massimi livelli"