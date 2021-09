Adani e il no all’Inter: “Mancini mi ha messo in difficoltà: gli ho detto no perché…”

Lele Adani nel 2014 ha detto no a Roberto Mancini e all'Inter: ecco l'interessante retroscena raccontato alla Bobo TV

In diretta alla Bobo TV, Lele Adani ha svelato un interessante retroscena che riguarda anche l’Inter: “Perché non sono andato a lavorare con Mancini all’Inter nel 2014? Io avevo appena rinnovato l’accordo con Sky, lo ricordo ai miei ex dirigenti. Io quando rinnovo, firmo un accordo. Lo dico serenamente, non sono mai stato tra i primi per guadagno, mai. Volevo dare e voglio dare un linguaggio nuovo, con passione per il calcio, voglio restituire ciò che il pallone mi ha dato. E divulgarlo con Sky era il modo migliore. Il Mancio mi ha messo in difficoltà perché ha devozione, ha passione, con il suo stile e tutto. Voleva me come vice allenatore, sono andato per 3 giorni di fila nel suo hotel, ma gli ho detto che avrei continuato con Sky perché avevo dato la mia parola. Da quel momento Mancio è ancora più mio amico, penso avremo parlato di mille giocatori, mille squadre, mille situazioni, anche durante l’Europeo. Molte volte non è la carica che crea il sentimento, non è la poltrona”.