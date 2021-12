Adani sull’Inter: “Manifesto di modernità e creatività. Come City e Liverpool. Inzaghi…”

Intervenuto su Twitch alla BoboTV, Daniele Adani ha parlato così di Inter dopo la vittoria sulla Roma

"Inter-Juve è stata una partita di merda, partita brutta. Se una delle due non gioca, l'altra fa fatica a renderla bella e dare ritmo, a meno che non accade quello che è accaduto all'Olimpico sabato. Con la Juve, l'Inter non ha giocato bene. A mezz'ora dalla fine si è fermata, con la Roma l'Inter ha fatto partita spettacolare con un calcio che è manifesto di modernità, creatività, interpretazioni, letture, varianti di gioco dove si è visto un gol in cui tutti e 10 giocatori di movimento hanno toccato palla. Bastoni, gran partita, dribbla da ultimo uomo, entra e scarica la palla, portano l'azione da destra a sinistra e poi c'è Bastoni che fa il centravanti, azione per Calhanoglu e alla fine arriva il gol di Dzeko. Dzeko è l'uomo che racchiude più di tutti questo nuovo modo di interpretare il calcio, fatto non di ruoli ma di letture. Tutti sanno quello che devono fare e interpretano meglio quello che devono fare in quel momento. Questo è il calcio che ha fatto vedere l'Inter a Roma, una squadra evoluta. Che aveva delle basi con Conte, ha aggiunto ma dico anche che ha liberato certi giocatori. Calhanoglu adesso domina, Brozovic ha la centralità dello sviluppo, Skriniar è un perno. I difensori accompagnano, Correa con la Roma ha fatto il Lautaro. Quando parliamo di questo tipo di calcio e lo vediamo svolto dal City o dal Liverpool, noi ci emozioniamo. Lo mettiamo all'apice di un calcio europeo, produttivo e che libera e porta creatività. Dobbiamo riconoscere anche questo all'Inter di Inzaghi, lo stiamo vedendo da un mese e mezzo. In contrapposizione con quello che ha fatto la Roma di Mourinho".