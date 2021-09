Adani: “Mondiali e non solo: troppo allettante parlare a 15 mln di italiani in Rai”

Ecco le dichiarazioni dell'ex difensore alla Bobo TV su Twitch in merito alla nuova esperienza su Rai Sport

Lele Adani, nuovo opinionista Rai a 90° Minuto, ha parlato così della sua nuova avventura professionale alla Bobo TV su Twitch: “Il mio approdo in Rai? Mi hanno chiamato e mi hanno detto: 'Dobbiamo fare i Mondiali come si deve’. Parlare a 15 milioni di italiani era una offerta troppo allettante. Sarò anche nella Nations League della prossima settimana, non farò la seconda voce ma lo studio di Italia-Spagna e a seconda di come va la partita vedremo cosa fare in finale. La prima puntata di 90° Minuto mi è piaciuta molto, c’è grande competenza in studio, è volata, commentando gli highlights di tutte le partite di Serie A, si parla di calcio in modo moderno”.