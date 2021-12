Adani: “Atalanta entrata di prepotenza nella lotta scudetto. Ha margini di miglioramento”

L'ex difensore dell'Inter e ora opinionista Lele Adani ha fatto il punto sulla lotta al vertice in Serie A

«Nell’ultimo periodo l’Atalanta è entrata di prepotenza nella lotta scudetto e oggi è una antagonista credibile. E non lo è soltanto per la rimonta in classifica dell’ultimo mese, ma perché - a mio avviso - paradossalmente la squadra di Gasperini ha ancora tanto margine di miglioramento. Lo so, può sembrare folle, ma è la realtà. Finora praticamente non si sono quasi mai visti il vero Ilicic e il vero Muriel. Il colombiano è stato miglior marcatore delle ultime stagioni entrando quasi sempre a gara in corso, oggi non ha ancora dato gli strappi che conosciamo. E poi sono mesi che alla Dea manca Gosens, la terza bocca di fuoco, uno da 10 gol e 10 assist a campionato. L’Atalanta è il simbolo di come il lavoro e la competenza livelli i valori, con Pasalic è la star del momento. Gasp pronto per raccogliere la semina? Quello è da un po’, ora è giusto dire che merita di raccogliere tutto il buono fatto negli anni, dove ha raggiunto risultati impensabili».