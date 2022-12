Adani: “Ronaldo fuori? Scelta tecnica. Una persona l’aveva detto: Cassano”

In diretta alla Bobo TV su Twitch, l’ex difensore Lele Adani ha parlato così dei Mondiali in corso in Qatar

Alessandro Cosattini

In diretta alla Bobo TV su Twitch, l’ex difensore Lele Adani ha parlato così dei Mondiali in corso in Qatar:

"Santos fa delle scelte. La scelta che ha portato il Portogallo a vincere la partita 6-1 contro la Svizzera nella miglior gara dei Mondiali è l’esclusione di Cristiano Ronaldo. C’è solo una persona che ne aveva parlato in Italia: Antonio Cassano. Ronaldo parte titolare, ma loro sanno la squadra che hanno e vogliono vincere i Mondiali. Succede che Ronaldo, Cancelo, Leao stanno in panchina nel Portogallo. Santos vuole bene a Ronaldo, ma fa le sue scelte tecniche, non comportamentali".