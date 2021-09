Adani: “Ieri Inter più ‘contiana’. Correa con Lautaro-Dzeko: si può. Sanchez…”

Le parole di Lele Adani, ex difensore dell'Inter, sulla squadra di Simone Inzaghi dopo il pari contro la Sampdoria e in vista del Real

Nel corso dell'appuntamento fisso su Twitch con la Bobo TV, il canale di Christian Vieri , l'ex difensore dell'Inter Daniele Adani ha parlato dei nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dal pari contro la Sampdoria a Marassi per 2-2 nel 'lunch match' del terzo turno di Serie A :

"In Serie A sono andati via i campioni ma ora la differenza la fa l'allenatore" ha esordito l'ex calciatore, che poi si è spostato su Sampdoria-Inter. "Se giochi per vincere puoi anche perdere: l'Inter ha avuto tre occasioni: ha dimostrato che si può anche giocare meno bene ma provare a vincerla".