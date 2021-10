Adani: “Dzeko fa la differenza, non ha nulla da imparare da Lukaku. Bastoni seguito da…”

Le parole di Adani, ex difensore e ora opinionista, in diretta sulla Bobo TV, il canale Twitch di Vieri, sull'Inter di Inzaghi

Intervenuto come di consueto in diretta Twitch sulla BoboTv, l'ex difensore dell'Inter Lele Adani ha parlato dei nerazzurri di Simone Inzaghi , reduce da successo in rimonta al Mapei Stadium contro il Sassuolo di Dionisi: "La partita è divisa in due: nei primi 60' il Sassuolo meritava di vincere 3-0, poi ha meritato l'Inter. Perché? L'Inter ha cambiato metà calciatori di movimento. Inzaghi ha toccato tutte le zone della squadra".

"L'Inter ha 8 su 11 di quelli che hanno vinto meritatamente lo Scudetto in anticipo. Calhanoglu non può essere Eriksen, non a livello di rendimento ma di caratteristiche. Il 14 febbraio entra Eriksen contro la Lazio e l'Inter vince 3-1: da quel momento non è più uscito. Dumfries non è Hakimi e non lo sarà mai: non può avere lo stesso rendimento. È giovane e forte, che deve imparare. Va aspettato, è giusto che l'Inter ci punti. Dzeko non deve imparare da nessuno: deve solo gestire il corpo. Non può fare 60 partite da 90'. Conosce solo un modo di fare calcio: quello giusto. L'Inter è mancata nella profondità prima del suo ingresso. Non ha da imparare da Lukaku: non dobbiamo vederlo nel paragone. Correa e Sanchez? Devono essere 4, l'Inter ha una batteria per le rotazioni. Dzeko fa la differenza. L'Inter, che deve ringraziare Handanovic, rimane in partita grazie al polso di Inzaghi, che ne ha cambiati 4".