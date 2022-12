Adani: “Semifinale Champions contro il Milan? Non piansi, ma fu dura digerirla. Con…”

Intervenuto nel podcast Passa dal BSMT, Lele Adani è tornato sull'eliminazione dell'Inter in Champions League nel 2003 contro il Milan: "Non ho pianto, ma l'eliminazione è stata dura digerire - ha ammesso, riferendosi alla famosa annata del doppio pareggio".

"Con le regole attuali del gol in trasferta la partita non sarebbe terminata così, ci sarebbero stati i rigori. Invece, con le regole di allora, il Milan passò e andò in finale e poi alla fine sconfisse la Juve. Come si supera una sconfitta così? Penso che l'esempio più importante sia Paolo Maldini, uno che aveva tutto potenziato. Racconta sempre che lui è uno dei più grandi perdenti del calcio, proprio perché ha perso tantissime finali. Le sconfitte non l'hanno fermato per andarsi a prendere altri trionfi".